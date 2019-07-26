Насколько безопасны и экологичны пластиковые окна?®

Окна пластиковые помимо стекол предусматривают в своей конструкции профильную систему, состоящую из поливинилхлорида. Этот вид пластика получают за счет синтеза нефтепродуктов, обычной поваренной соли и различных добавок, способствующих вязкости, стабильности цвета и формы, высокой прочности. Используется ПВХ уже свыше 50 лет, и за это время потенциальный вред для здоровья этого материала не получил ни одного убедительного подтверждения. Поэтому не существует реальных причин, чтобы не использовать пластиковые окна в Киеве, Лондоне, Берлине, Нью-Йорке или Токио. Но мифы относительно вреда все же существуют.

Опасность для экологии и здоровья человека: миф или реальность?

Поливинилхлорид, используемый авторитетными европейскими и украинскими производителями оконных профильных систем, соответствует не только требованиям ДСТУ, но и стандартам качества Евросоюза. Следовательно, пластиковые окна с ним не оказывают даже малейшего негативного воздействия на здоровье человека.

Определенные риски на этот счет возможны, если сотрудничать с сомнительными оконными фирмами и неизвестными производителями профилей. В таком случае у покупателя попросту не будет никаких подтверждений соответствия качества общепринятым стандартам (сертификатов и других документов). Но и в этом случае вероятность опасности для здоровья крайне мала.

С точки зрения безопасности для окружающей среды твердый пластик максимально безвреден. Во-первых, он имеет большой срок службы до 40-50 лет, в отличие от мягких аналогов (пакетов, упаковочных материалов и т.д.), которые недолговечны и выделяют вредные вещества при разложении. Во-вторых, ПВХ в оконном профиле подлежит повторной переработке, что исключает сложности с его утилизацией и повышает общую экологичность.

Риски герметичности

Окна пластиковые являются максимально герметичными. В 99% случаев это несомненный плюс, обеспечивающий защиту от пыли, сквозняков, шума, потерь тепла. Но также встречается мнение, что такая герметичность может быть опасна, поскольку не дает различным выделениям строительных и отделочных материалов, мебели и бытовых приборов покидать помещение. На самом деле потенциальные сложности с вентиляцией не имеют непосредственного отношения к окнам. И вот почему:

в любой квартире имеются открывающиеся створки, а не только глухие;

сугубо глухие пластиковые окна можно оснастить специальными воздушными клапанами;

вентилировать воздух в помещении позволяют как централизованные вытяжки, так и специальные системы.

А если пожар?

Еще один мифический аспект опасности ПВХ – это возгорание. При доведении пластика до температуры горения выделяемые газы действительно опасны, но то же самое касается и обычного угарного газа.

Также стоит помнить, что пластиковые окна благодаря своей герметичности предотвращают распространение огня (не дают ему столь необходимую подпитку воздухом) и склонны к самозатуханию, что делает их в разы менее пожароопасными, чем деревянные аналоги.