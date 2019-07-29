 

Убийство на улице Молочной: подробности от полиции

29 июля 2019 г. 10:15
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Ранее сообщалось о том, что сегодня ночью на улице Молочной застрелили мужчину.

В полиции сообщили подробности происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в полицию 29 июля в 00:26.

Установлено, что неизвестный возле гаража на улице Молочной подошел к 41-летнему мужчине  и совершил в него несколько выстрелов из огнестрельного оружия, а затем скрылся в неизвестном направлении.

В совершении преступления подозревается мужчина ростом около 170 см в черной одежде.

Его личность и местонахождение правоохранители устанавливают.

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Полиция просит всех, кому известна какая-либо информация о происшествии, сообщать её по телефонам: (057) 737-40-22 или 102.

 

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