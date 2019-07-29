После реконструкции открыли начало Московского проспекта

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29 июля 2019 г. 17:15
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Движение транспорта в начале Московского проспекта было открыто сегодня, 29 июля, после реконструкции проезжей части.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Ремонтные работы проводились на участке дороги от площади Конституции до пересечения проспекта с переулком Армянским и улицей Кооперативной.

Кроме того, были отремонтированы тротуары.

Ранее сообщалось, что движение по проспекту на участке от пл. Конституции до Харьковской набережной, будет запрещено до 20 августа.

Закрытый участок от пр. Московского до ул. Короленко транспорт объезжал по прилегающим улицам.

 

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