Современный салон красоты: что нужно знать, открывая свой первый салон®

Прежде чем открывать салон красоты, нужно определить свою цель. Это будет маленький бизнес для обслуживания жительниц ближайших многоэтажек или мекка для женщин со всего города? Здесь мы расскажем о том, как создать салон красоты, в который клиентам захочется возвращаться. Секретами создания салона с нами поделилась команда интернет-магазина бьюти-товаров Naomi24.

Дизайн помещения

Главная роль отводится помещению салона. Оно должно стать райским островком для посетительниц. Про оборудование салона в собственной квартире нужно забыть сразу. Помещение должно быть светлым, чистым и правильно оформленным. Даже если в салоне делают только экстравагантные стрижки и покраски, его дизайн не должен быть слишком броским и вызывающим. Клиенты в кресле парикмахера проводят около двух часов и больше. Важно, чтобы атмосфера в салоне не вызывала дискомфорт.

Для стен идеально подойдут обои под покраску. На такую поверхность легко установить зеркала или повесить дипломы мастеров. Кстати о зеркалах: их должно быть много – у каждого мастера свое зеркало.

Салон – место с большого скопления людей, поэтому нужно выбирать качественное напольное покрытие. На пол можно купить натуральный линолеум с имитацией ламината или паркетной доски светлых тонов. Цветовую гамму покрытия для пола можно подобрать в интернете, например, на сайте интернет-магазина pidloga.biz. Важную роль играет освещение. Комнаты нужно оборудовать лампами дневного света, точечными светильниками по периметру, кольцевыми лампами на рабочих местах.

Услуги

Современный салон красоты оказывает почти все виды услуг. Если его оформляют на большой площади open space, необходимо грамотно продумать зонирование. Отдельные места отводят для мастера маникюра, визажиста, лешмейкера, бровиста. Звук работающей фрезы или фена не должен раздражать клиентов, которые находятся на процедуре у косметолога. Для работы с кератином парикмахеру нужно выделить отдельную зону с усиленной вытяжкой. Если нет возможности организовать мастерам отдельные кабинеты, нужно как минимум продумать перегородки с визуальной и шумоизоляцией.

Основные виды услуг:

маникюр, педикюр, покрытие гель-лаком

наращивание ресниц

окрашивание, коррекция бровей

стрижка, покраска, лечение, кератирование волос

макияж

услуги косметолога

Для предоставления всех видов салонных услуг потребуется специальное оборудование. Например, парикмахеру необходимо кресло-мойка, маникюрше – УФ лампа для ногтей.

Дополнительные услуги

Именно они поднимают средний чек на услуги всего салона. В основном, это продажа товаров для красоты: шампуни, маски, лаки и многое другое. Команда бренда ETNODIM поделилась оригинальной бизнес-идеей. Что если салон красоты соединить с шоу-румом брендовой одежды?

Конечно, стойки с одеждой вокруг рабочих мест – не лучший вариант. Для экспозиции можно выделить отдельное помещение или угловую часть зала и оборудовать там примерочные с зеркалами. Клиентки будут одновременно посещать и салон, и магазин, что очень удобно для занятых бизнес-леди.

Также стоит придумать определенный дресс-код для мастеров. Вышиванка-платье, деловой лук или, наоборот, цветные наряды сотрудниц подчеркнут фирменный стиль салона. Полезным будет также сотрудничество бьюти-заведения с фотографом. Салон с оборудованной фотозоной и фотомастером гарантировано будет пользоваться спросом у девушек во всем городе.