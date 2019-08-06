 

На Салтовке остановили грузовик с древесиной без документов

06 августа 2019 г. 14:34
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5 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Академика Павлова патрульные остановили автомобиль «КАМАЗ», 48-летний водитель которого перевозил срубленные деревья без разрешительных документов. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Автомобиль с древесиной с места происшествия изъяли и направили в Киевский отдел полиции. 

Сведения о событии внесены в  Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Происхождение, порода деревьев и сумма материального ущерба устанавливаются.

 

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