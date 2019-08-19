На трассе "Киев-Харьков" водитель умер во время проверки документов патрульными

В воскресенье, 18 августа, на автодороге Киев - Харьков - Довжанский водитель легковушки скончался во время проверки документов патрульными. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила начальник пресс-службы патрульной полиции Киевской области Анастасия Цыба.

По ее словам, около 16:00 на отрезке между железнодорожной станцией "Переяславская" и селом Яблоневое экипаж патрульной полиции остановил легковой автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"Водитель вышел из автомобиля, чувствовал тогда себя хорошо. Документы, подтверждающие личность, и на право управления транспортным средством водитель не предоставил, но сообщил, что имеет при себе некоторые документы, подтверждающие его личность. Затем он направился к своему авто за документом, однако, открыв заднюю правую дверь, мужчина неожиданно упал на землю и начал хрипеть", - рассказала Цыба.

Она отметила, что наряд патрульных сразу же подбежал к мужчине, начал оказывать ему домедицинскую помощь и вызвал "скорую".

"Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. "Скорая", прибывшая на место, констатировала смерть. Во время осмотра авто на пассажирском сидении следователи обнаружили лекарства, которые употребляются во время сердечных заболеваний. Жена, которая прибыла на место происшествия, сообщила, что ее муж болел хронические болезни сердца", - уточнила Цыба.

В настоящее время департамент патрульной полиции начал служебное расследование, на время которого патрульных отстранили от выполнения служебных обязанностей. Пока основной версией смерти мужчины назвали сердечный приступ.