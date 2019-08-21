Пополнили без денег на 700 тысяч: на Харьковщине поймали банковских мошенников

Правоохранители Харьковщины разоблачили преступную группу, которая мошенническим путем обокрала банковское учреждение более чем на полмиллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в состав организованной группы вошли три человека, гражданина Украины, которые действовали в разных регионах страны. Правоохранители задокументировали 68 эпизодов преступной деятельности злоумышленников.

В период с мая по ноябрь 2018 злоумышленники разработали план, который заключался в изготовлении специальных имитационных средств, изготовленных из денежных банкнот в национальной и иностранной валютах. С помощью этих средств в терминалах самообслуживания банка злоумышленники пополняли счета на банковских карточках без фактического внесения наличных и в дальнейшем снимали средства с указанных карточек.

Таким образом они завладели почти 700 тысячами гривен, 300 долларами США и 800 евро.

Уголовные производства открыты по ч. 3, 4 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.