 

Пополнили без денег на 700 тысяч: на Харьковщине поймали банковских мошенников

21 августа 2019 г. 17:00
381 просмотр

Правоохранители Харьковщины разоблачили преступную группу, которая мошенническим путем обокрала банковское учреждение более чем на полмиллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По данным полиции, в состав организованной группы вошли три человека, гражданина Украины, которые действовали в разных регионах страны. Правоохранители задокументировали 68 эпизодов преступной деятельности злоумышленников.

В период с мая по ноябрь 2018 злоумышленники разработали план, который заключался в изготовлении специальных имитационных средств, изготовленных из денежных банкнот в национальной и иностранной валютах. С помощью этих средств в терминалах самообслуживания банка злоумышленники пополняли счета на банковских карточках без фактического внесения наличных и в дальнейшем снимали средства с указанных карточек. 

Таким образом они завладели почти 700 тысячами гривен, 300 долларами США и 800 евро.

Уголовные производства открыты по ч. 3, 4 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. 

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.