Под Харьковом напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", снимавшую сюжет о хищении леса

В Золочеве неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса.

Машину съемочной группы заблокировали и пробили колеса, угрожая физической расправой.

Журналисту телеканала удалось вызвать полицию, которая на вызов приехала, однако вмешиваться не стала - полицейские наблюдают в стороне.

На данный момент группа ожидает приезда спецподразделения КОРД.

Отметим, журналист Олег Решетняк вышел в эфир, где описал ситуацию, однако его заметили и отобрали камеру в прямом эфире.

"Мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована. Сейчас, по нашей информации, уже выехала группа КОРДа. Сейчас они требуют от нас флеш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина на европейских номерах, перекрыла дорогу, колеса спустили", - здесь на журналиста напали и отобрали камеру.

Как стало известно "112 Украина", Олега Решетняка побили во время нападения. Ему вызвали скорую помощь.

"112 Украина" требует от правоохранительных органов немедленно вмешаться в ситуацию.

Ранее во время рабочего визита в Харьков 17 июля Владимир Зеленский поднимал проблему вырубки лесов в Харьковской области и настаивал на немедленном ее решении.

Директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский назвал фамилии людей, занимающихся незаконной вырубкой деревьев: Сыса, Санин, Антипенко.

"Очень прошу обратить особое внимание и разобраться с этим вопросом. Вам надо сесть за один стол, выяснить и прекратить вырубку леса на Харьковщине. Если вы этого не сможете сделать, то на ваших местах появятся другие люди", - заявил президент.