На семейном празднике отравились шестеро харьковчан, из них четверо - дети

3 сентября в Харькове на праздновании семейного торжества отравились 6 человек.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным Лабцентра, у шестерых больных, в том числе - у 4 детей до 17 лет, выявили острую кишечную инфекцию.

При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением блюд домашнего приготовления и приобретенных в торговой сети.

Все больные госпитализированы в больницу, где продолжают лечение. У 4 больных степень течения болезни тяжелая, у 2 - средняя.

Сейчас специалисты Лабцентра устанавливают источник инфекции, его пути и факторы передачи.