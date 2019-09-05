Путин: Обмен пленными будет масштабным

Президент России Владимир Путин заявил, что обмен военнопленными между Россией и Украиной будет масштабным. Такое заявление он сделал на экономическом форуме во Владивостоке в четверг, 5 сентября.

Он утверждает, что это станет "хорошим шагом к нормализации отношений между странами".

"Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным", - сказал Путин, уточнив, что в ближайшее время станут известны все подробности.

"Достаточно сложно было принимать решения по конкретным людям, но подходим к финалу", - сказал президент РФ, добавив, что российские власти действуют "исходя из соображений гуманности".

Напомним, что ранее российская сторона отказывалась осуществлять обмен, если в обменный список не будет включен Владимир Цемах, фигурирующий в деле о сбитом МН17.

В конце августа в сети распространилась неправдивая информация о якобы состоявшемся обмене пленными. Тогда люди провели целый день в аэропорту в Киеве, ожидая самолет с освобожденными украинцами.