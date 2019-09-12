Упала с четвертого этажа во время ссоры: полиция подозревает сожителя

Местные с ужасом вспоминают о недавних событиях в доме по Мерефянскому шоссе, 28, где из окна четвертого этажа упала 33-летняя Ольга Ларькина, мать двоих детей. Полиция уже задержала ее сожителя - считают, что именно он в разгаре ссоры выбросил женщину из окна.

Ольга Грабар, пресс-офицер отдела коммуникации

Під час проведення розшукових дій поліція встановила і затримала чоловіка, причетного до скоєння злочину. Під час досудового розслідування було встановлено, що у нього на грунті ревнощів із потерпілою виник конфлікт. В ході з*ясування стосунків він почав бити жінку і смикати її за передпліччя, після чого викинув з вікна четвертого поверху. Після чого втік з місця події.

Сейчас мужчину по просьбе прокуратуры взяли под стражу без права внесения залога по подозрению в совершении покушения на убийство - часть 2 статьи 115, а Ольга, по словам родственников, находится в реанимации с многочисленными переломами.

В ужасном состоянии находится и полупарализованная мать Ольги - она стала свидетелем всех событий

Валентина Борисова, пенсионерка

Там бабуся лежить після інстульту, їй стало так погано, що таке відбулося, він там все-все побив в кімнаті

Местные говорят, что к матери женщина пошла именно потому, что такие ссоры в семье происходили постоянно. Мужчина бил Ольгу, нигде не работал и, вероятно, злоупотреблял наркотиками, говорит Галина Малышева, которая работала вместе с пострадавшей в пекарне неподалеку. Галина предполагает – понятно, почему трагедию никто не смог предупредить.

Галина Малышева, коллега потерпевшей

Девочка она хорошая, исполнительная, общительная - плохого про нее ничего не могу сказать. А вот ее сожитель - это мрак. Говорили, что он за младшим братом с ножом гонялся, ну и, может, он и принимал что-то такое… Об этом же молчат, переживают и все. А некоторые просто не хотят, чтобы им помогали

В Департаменте социальной защиты говорят: этой ситуацией не занимаются, ведь несмотря на то, что все вокруг знали о насилии, в социальные службы или в полицию ни сама женщина, ни ее соседи не обращались.

