Тройное ДТП на ХТЗ: в числе пострадавших - маленькие дети

Тройное ДТП произошло накануне на нерегулируемом перекрестке улиц в Индустриальном районе города.

Свидетели говорят, водитель автомобиля «ВАЗ» двигался по улице Северина Потоцкого в сторону Московского проспекта и должен был пропустить «Renault», который двигался по улице Мира. Но по какой-то причине не выполнил требование знака «СТОП» из-за чего столкнулся сразу с двумя автомобилями.

Игорь, очевидец

Он, получается, не пропускает, он бьет «Renault»... «Renault». То есть авария была, вот так вот получается… «Renault» вот здесь, этот едет отсюда, он его бьет - они складываются вот так. «Renault» улетает в полете в дерево, отскакивает, садится, а его отворачивает сюда - в «Mercedes»

Игорь рассказывает, водителем «ВАЗа» оказался парень, на вид не старше 20-ти лет, к тому же - местный. Поэтому не знать о том, что здесь находится знак «СТОП» или вовсе не заметить его - не мог. Более того, мужчину крайне удивило поведение водителя.

Игорь, очевидец

У него, короче, челюсти вообще нету, у него зубы посыпались. Он встает и такое первое – «А что случилось?», - говорит, и так, знаешь, так это наигранно говорит. «А что случилось? А машина целая моя?», и такой выглядывает – «Ооо, что-то такая разбитая…». Я на него смотрю, а у него глаза реально стеклянные. А он получается, ну, как спал за рулём. *** его знает, что произошло…

В разбитом «Renault» ехала семья с двумя маленькими детьми. Девочке чуть больше года, мальчику - 6. Их вместе с матерью «скорая» сразу увезла в больницу. Люди говорят, что от крайне тяжелых последствий их спасло то, что они втроем находились на заднем сиденье автомобиля. Также за помощью к медикам обратился водитель «ВАЗа».

Александр, родственник

Это мои кумовья, я приехал сюда специально, потому что их всех забрали в больницу. Мне позвонили, приехал хотя бы просто поприсутствовать, чтобы не было какого-то беспредела там и так далее

Информацию по поводу ДТП зарегистрировали в Индустриальном отделе полиции. Сейчас проводится проверка. Пассажиров «Renault» - женщину с двумя детьми - после оказания им медицинской помощи из больницы отпустили.