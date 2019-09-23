 

На площади в центре Харькова пройдет ярмарка вакансий

23 сентября 2019 г. 12:51
1 просмотр

28 сентября с 12:00 до 18:00 на площади Конституции состоится ярмарка вакансий «Dream Job».

Как сообщили в Харьковском городском совете, на мероприятии будет возможность ознакомиться с 50-ю профессиями четырех сфер деятельности: IT и digital, государственного сектора, промышленного производства и сферы услуг.

Специалисты по подбору персонала проведут мастер-классы и объяснят, как правильно составлять резюме и покажут самые распространенные ошибки.

Также все желающие смогут пообщаться с работодателями.

Кроме того, в ярмарке примут участие представители Харьковского городского центра занятости, научного центра «Science Park Synergy» и школы английского языка. Они помогут участникам ярмарки определиться, в какой сфере им можно себя реализовать, как оценить свою креативность, знания иностранного языка, продемонстрируют современные методы обучения.

На мероприятии будет представлена ​​карта профессий, которая соответствует уровню знаний, пройдет  развлекательная программа, будет работать фудкорт.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.