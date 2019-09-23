На площади в центре Харькова пройдет ярмарка вакансий

28 сентября с 12:00 до 18:00 на площади Конституции состоится ярмарка вакансий «Dream Job».
Как сообщили в Харьковском городском совете, на мероприятии будет возможность ознакомиться с 50-ю профессиями четырех сфер деятельности: IT и digital, государственного сектора, промышленного производства и сферы услуг.
Специалисты по подбору персонала проведут мастер-классы и объяснят, как правильно составлять резюме и покажут самые распространенные ошибки.
Также все желающие смогут пообщаться с работодателями.
Кроме того, в ярмарке примут участие представители Харьковского городского центра занятости, научного центра «Science Park Synergy» и школы английского языка. Они помогут участникам ярмарки определиться, в какой сфере им можно себя реализовать, как оценить свою креативность, знания иностранного языка, продемонстрируют современные методы обучения.
На мероприятии будет представлена карта профессий, которая соответствует уровню знаний, пройдет развлекательная программа, будет работать фудкорт.