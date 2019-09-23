На площади в центре Харькова пройдет ярмарка вакансий

28 сентября с 12:00 до 18:00 на площади Конституции состоится ярмарка вакансий «Dream Job».

Как сообщили в Харьковском городском совете, на мероприятии будет возможность ознакомиться с 50-ю профессиями четырех сфер деятельности: IT и digital, государственного сектора, промышленного производства и сферы услуг.

Специалисты по подбору персонала проведут мастер-классы и объяснят, как правильно составлять резюме и покажут самые распространенные ошибки.

Также все желающие смогут пообщаться с работодателями.

Кроме того, в ярмарке примут участие представители Харьковского городского центра занятости, научного центра «Science Park Synergy» и школы английского языка. Они помогут участникам ярмарки определиться, в какой сфере им можно себя реализовать, как оценить свою креативность, знания иностранного языка, продемонстрируют современные методы обучения.

На мероприятии будет представлена ​​карта профессий, которая соответствует уровню знаний, пройдет развлекательная программа, будет работать фудкорт.