Врачи показали легкие 19-летнего вейпера из США

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23 сентября 2019 г. 15:00
Источник: Корреспондент.net

Житель города Эри, США, 19-летний Энтони Майо шокировал врачей видом своих легких после курения вейпа. Об этом сообщает Metro US.

Парень попал в больницу в начале сентября с приступом удушья и серьезным кашлем. Сначала специалисты решили, что у парня бронхит. Но 15 сентября Майо доставили в отделение неотложной помощи.

Сообщается, что уровень кислорода в организме парня составлял 36%, при том, что уровень ниже 90% считается критическим.

Врачи обнаружили в легких парня застывшее масло для вейпа. Они сравнили его с застывающим бетоном. 

Сообщается, что парень регулярно курил вейп на протяжении двух лет. Сейчас его легкие похожие на легкие 60-летнего человека, выкуривающего по две пачки сигарет в день.

Специалисты подчеркивают, что из легких Майо выходила жидкость кроваво-красного, коричневого и темно-зеленого цвета. При этом его легкие получили такой ущерб, что орган может уже не восстановиться.

Медики сейчас ищут способ вновь "растопить" масло и вывести его из легких.

В августе 2019 года была зарегистрирована первая смерть после курения вейпа. Также Корреспондент сообщал о том, что была обнаружена смертельная опасность вейпов.

 

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