Как купить американскую машину без проблем?

Сейчас фирма «Колумб-Трейд» расширяется и набирает больше людей, которые будут заниматься продажей автомобилей из Америки. Имея хорошую позицию на рынке, основатель компании Владимир Ковель уверяет - не стоит бояться покупать авто из США.

Владимир Ковель, основатель компании «Колумб-Трейд»

Автомобили из Америки они попадают под страховое списание, и мы покупаем в основном автомобили с минимальными повреждениями и покупаем их по очень выгодным ценам. Полностью прозрачная вся история, мы прямо можем через сервис посмотреть, как автомобиль был обслужен, сколько раз в нем менялось масло, стоит ли там новая резина, обслуживалась ли там коробка.

Иван Чернигов владелец эксклюзивного трех литрового Mitsubishi OUTLANDER, вместе с другом купили две такие машины, а выбирали достаточно тщательно больше года.

Иван Чернигов, частный предприниматель

Выбрали именно "Колумб- Трейд", нам вот сразу мы пришли, абсолютно сразу всё понравилось, то есть человек очень профессионально всё рассказывает, намного лучше калькуляцию сделал вот чем вот в других харьковских компаниях нам делали. Потому что там приходили и вот цену называли с потолка.

За последние три месяца «Колумб-Трейд» перевезла 750 автомобилей с США.