 

Харьковщина отправила первых призывников на службу

08 октября 2019 г. 19:09
Автор: Алина Тюхай
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Сергея провожают в армию мать и девушка. Парень закончил ВУЗ поэтому служить ему придется всего год, с Еленой Сергей встречается уже полгода, девушка говорит обещает ждать любимого.

Сергей и Елена

Они не верили до последнего, потом в последний день разрыдались. А я пока ещё живу. Дождешься ли? — Это будет не легко, однозначно, но будем ждать, будем надеяться. - Будет поддержка со стороны родителей.

Сегодня торжественно отправляют первую команду срочников. В общем 70 человек. Один из них Владислав, у него, говорит, служит вся родня. Отец даже обрадовался, что сын идет в армию, а вот мать сразу в слезы. Владислав планирует отслужить полтора года, вернуться домой, а потом решит идти ли дальше на контракт.

Владислав Казацкий, призывник

Отец служил, брат сейчас служит, брат в АТО служит, а я иду на строчную службу — это уже семейное дело, получается. И я как сын я не могу отказаться от службы.

На этой неделе запланировано отправить 220 призывников в Вооруженные силы и Нацгвардию, рассказывает военный комиссар области Юрий Калгушкин. Всего в армейские ряды должны вступить 1300 призывников Харьковщины, отправки будут продолжаться с 8 октября по 19 декабря.

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковской области

45% від загальної кількості будуть відправлені до частин Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України і Державної спеціальної служби транспорту і 55% до частин Збройних сил України. Близько 20% призовників будуть проходити строкову військову службу територіально тобто в частинах Національної гвардії і Харківському прикордонному загоні.

В Вооруженных силах призывники сначала пройдут подготовку в учебных центрах и после нескольких месяцев подготовки будут отправлены на доукомплектование воинских частей. Комиссар отмечает, что призывники не будут привлекаться к выполнению боевых задач в зоне операции объединенных сил.

 

Видео: 

Харьковщина отправила первых призывников на службу - 08.10.2019

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