Что выгоднее: кредит на карту или заем в банке?®

Кредитование в Сети набирает все большую популярность среди украинцев. Деньги можно получить на банковскую карту в течение нескольких минут без излишней бюрократии.

Тем не менее многие люди отдают предпочтение банковским ссудам, считая их более безопасными. В чем разница между этими видами кредитов и какие из них выгоднее?

Заем на карту и в банке: основные отличия

Чтобы воспользоваться услугами банковской организации, требуется личное присутствие клиента. Эти компании работают по стандартному будничному графику, поэтому потребители могут подать запрос в ограниченное время. Некоторые из них предлагают взять кредит онлайн на карту, однако лишь действующим клиентам и лицам с кристально чистой кредитной историей.

Банки выдвигают достаточно высокие требования, нередко отказывают заемщикам. Клиенты должны соответствовать определенному возрасту, социальному статусу и иметь стабильный официальный доход, который нужно подтвердить документально. Кроме справок может также понадобится залог или поручительство третьих лиц.

Получить онлайн-займ в микрофинансовой компании могут практически все желающие, даже безработные и лица с негативной кредитной историей. Большинство МФО предоставляют услуги круглосуточно. А для оформления запроса достаточно зарегистрироваться на сайте и внести данные паспорта и ИНН.

Какие кредиты выгоднее?

Если клиенту необходима значительная сумма в долг для покупки жилья, автомобиля или крупной бытовой техники, то оптимальным вариантом будет ссуда в банке. Здесь, по сравнению с МФО, можно получить средства под более низкие проценты и на длительный период. Главное условие — соответствовать всем требованиям кредитора.

В случае, если потребителю нужны деньги на короткий срок и в небольшом размере, то целесообразнее воспользоваться онлайн-займом. Сейчас многие МФО предоставляют их под 0%, а также используют другие привлекательные акции, позволяющие не переплачивать по обязательствам. Кроме того, некоторые компании увеличили лимиты выдачи средств и дарят возможность пролонгировать договор неограниченное количество раз..

Таким образом, получить срочный кредит на карту в Украине теперь не только удобно, но и выгоднее, чем в банке.

Используйте современные сервисы кредитования, и пусть ваше финансовое положение всегда будет стабильным и благоприятным!