На границе с Россией у водителя выявили поддельные документы на автомобиль

06 ноября 2019 г. 12:22

На Харьковщине пограничники при проверке документов прибывшего в Украину 48-летнего мужчины обнаружили у него сфальсифицированное свидетельство о регистрации на автомобиль.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, 5 ноября, в пункт пропуска «Чугуновка» на выезд из Украины на автомобиле марки «ВАЗ» прибыл гражданин Украины, 1971 года рождения и предоставил для проверки свидетельство о регистрации на транспортное средство.

Во время проверки документов у правоохранителей возникли сомнения в подлинности документа.

В ходе дальнейшей углубленной проверки правоохранители выявили, что он содержит признаки подделки.

В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, по статье 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

Мужчину и транспортное средство передали сотрудникам Национальной полиции.

 

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