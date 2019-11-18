7 причин, почему банк может отказать в открытии счета для ФЛП®

Зачастую перед плательщиками единого налога физическими лицами-предпринимателями встает вопрос о необходимости открытия счета ФЛП в банке. Является ли эта процедура обязательной, и существуют ли риски того, что банк откажет в открытии подобного счета?
В данной статье мы постараемся максимально детально рассказать о возможных причинах отказа в открытии счета для физических лиц-предпринимателей и что делать в случае, если вы столкнулись с данной ситуацией.
Прежде всего, следует обратиться к действующему законодательству Украины. Согласно Инструкции №492 Национального банка Украины текущим счетом является счет, который открывается банком на договорной основе клиенту. Этот счет нужен для хранения денег и проведения расчетно-кассовых операций с использованием платежных инструментов с соблюдением условий договора и требований действующего украинского законодательства.
На сегодняшний день законодательства не обязывает физическое лицо-предпринимателя открывать соответствующий счет в конкретном банке. Выбор банковского учреждения зависит исключительно от предпочтений клиента, а непосредственно порядок открытия текущих счетов для ФЛП определяется вышеупомянутой Инструкцией НБУ № 492. То, к чему обязывают физических лиц-предпринимателей законы Украины, это к четкому разделению банковского счета для осуществления предпринимательской деятельности и личного текущего счета, так как здесь вступают в силу разные правила налогообложения. Помимо этого, пункты Инструкции НБУ № 492 четко указывают на запрет использования текущих счетов физических лиц для осуществления операций, которые связанны с предпринимательской деятельностью. Суммируя эту информацию, нужно заметить, что плательщику единого налога ФЛП невозможно обойтись без открытия банковского счета, поэтому знать о возможных причинах отказа в открытии такого счета является крайне важным для любого предпринимателя.
Согласно Постановлению Правления Национального банка Украины №56 от 1 апреля 2019 года, банк не имеет права отказать клиенту физическому лицу-предпринимателю открыть расчетный счет, проведение сделок по которому регулируется законодательством, внутренней учредительной документацией банковского учреждения и соответствующей лицензией, за исключением случаев, когда возможность обслуживать ФЛП отсутствует у банка, либо когда отказ в открытии счета или обслуживании предусмотрен законом и правилами и уставом того или иного банка.
Тем не менее, существует определенный ряд факторов, опираясь на которые банковское учреждение может принять решение не в пользу клиента, и отказать в открытии счета для ФЛП и в банковском обслуживании. Ниже мы приведем перечень из семи пунктов, на которые следует обратить внимание любому предпринимателю, решившему открыть расчетный счет для ФЛП:
Как видите, несмотря на то, что законодательство не наделяет банки правом отказа в открытии счета, существует ряд исключений, которые могут примести к тому, что банк воспримет вас как ненадежного и рискованного клиента. Чтобы минимизировать риск отказа, старайтесь всегда предоставлять максимально точные, достоверные и актуальные данные, а в случае необходимости не поленитесь предоставить в банковское учреждение дополнительную требуемую информацию. Также постарайтесь избегать решения вопросов с сотрудниками банка в телефонном режиме, так как личное присутствие и живое общение гораздо эффективней и дает больше шансов на решение вопроса в пользу предпринимателя.
Если вы все же столкнулись с отказом в открытии счета в банке, вы всегда можете обратиться в другое банковское учреждение, ведь закон не обязывает физическое лицо-предпринимателя открывать счет в конкретном банке. Вы можете обратиться с заявкой, чтобы открыть счет в Ок, Альфа, Приватбанке или любом другом банковском учреждении, даже если в каком-либо из них вы получили отказ. Изучите различные предложения и условия банков, так как сегодня банки борются за клиентов предпринимателей, стараясь предложить наиболее выгодные условия обслуживания. Передовые банки предлагают инновационное интернет-обслуживание в онлайн-режиме, которое позволяет проводить все сделки и расчеты, не выходя из офиса. Также не забывайте, что в случае отказа вы всегда можете потребовать официальный запрос с указанием причин подобного решения.