7 причин, почему банк может отказать в открытии счета для ФЛП®

Зачастую перед плательщиками единого налога физическими лицами-предпринимателями встает вопрос о необходимости открытия счета ФЛП в банке. Является ли эта процедура обязательной, и существуют ли риски того, что банк откажет в открытии подобного счета?

В данной статье мы постараемся максимально детально рассказать о возможных причинах отказа в открытии счета для физических лиц-предпринимателей и что делать в случае, если вы столкнулись с данной ситуацией.

Общая информация о банковских счетах для ФЛП

Прежде всего, следует обратиться к действующему законодательству Украины. Согласно Инструкции №492 Национального банка Украины текущим счетом является счет, который открывается банком на договорной основе клиенту. Этот счет нужен для хранения денег и проведения расчетно-кассовых операций с использованием платежных инструментов с соблюдением условий договора и требований действующего украинского законодательства.

На сегодняшний день законодательства не обязывает физическое лицо-предпринимателя открывать соответствующий счет в конкретном банке. Выбор банковского учреждения зависит исключительно от предпочтений клиента, а непосредственно порядок открытия текущих счетов для ФЛП определяется вышеупомянутой Инструкцией НБУ № 492. То, к чему обязывают физических лиц-предпринимателей законы Украины, это к четкому разделению банковского счета для осуществления предпринимательской деятельности и личного текущего счета, так как здесь вступают в силу разные правила налогообложения. Помимо этого, пункты Инструкции НБУ № 492 четко указывают на запрет использования текущих счетов физических лиц для осуществления операций, которые связанны с предпринимательской деятельностью. Суммируя эту информацию, нужно заметить, что плательщику единого налога ФЛП невозможно обойтись без открытия банковского счета, поэтому знать о возможных причинах отказа в открытии такого счета является крайне важным для любого предпринимателя.

Семь причин отказа банковского учреждения в открытии счета ФЛП

Согласно Постановлению Правления Национального банка Украины №56 от 1 апреля 2019 года, банк не имеет права отказать клиенту физическому лицу-предпринимателю открыть расчетный счет, проведение сделок по которому регулируется законодательством, внутренней учредительной документацией банковского учреждения и соответствующей лицензией, за исключением случаев, когда возможность обслуживать ФЛП отсутствует у банка, либо когда отказ в открытии счета или обслуживании предусмотрен законом и правилами и уставом того или иного банка.

Тем не менее, существует определенный ряд факторов, опираясь на которые банковское учреждение может принять решение не в пользу клиента, и отказать в открытии счета для ФЛП и в банковском обслуживании. Ниже мы приведем перечень из семи пунктов, на которые следует обратить внимание любому предпринимателю, решившему открыть расчетный счет для ФЛП:

Прежде всего, банк может отказать в обслуживании из-за уставного капитала. При незначительном превышении минимального размера уставного капитала, который установлен на законодательном уровне, существует риск того, что банковское учреждение откажет клиенту в открытии счета. Также немаловажной является дата регистрации. Наиболее рискованными являются случаи, когда с даты регистрации прошло не больше полугода. При чем предприниматель может даже предоставить все необходимые данные о целях открытия счета и намерении об осуществлении операций, которые связанны с движением денежных средств как в наличной форме, так и в форме международных платежей. И если такие операции содержали определенные признаки, банк может отказать в обслуживании. К данным признакам относится неясный или странный характер финансовой операции, с отсутствием какого-либо финансового смысла или законной цели. Также эти признаки включают несоответствие характера операции целям деятельности предпринимателя. Плюс банк может решить, что целью проведения денежных операций является уклонения от фискального контроля, что также чревато отказом банка в обслуживании клиента. Отказ также вероятен в том случае, когда по адресу клиента физического лица-предпринимателя находятся совершенно другие лица. Подобные ситуации возникают, когда по одному и тому же адресу происходит регистрация нескольких предпринимателей. Банк получает сведения о том, что на самом деле клиент не располагается по указанному адресу, и связь с ним попросту невозможна. Вот почему при открытии счета частного предпринимателя важно предоставлять актуальные и достоверные данные. Банк воспринимает рискованным открытие счета, когда физическое лицо одновременно играет роль учредителя юридического лица, руководителя и бухгалтера, то есть лично ведет бухгалтерский учет. Также необходимо учитывать, что существует повторный риск отказа в открытии счета, если ранее банк уже выносил решение этому клиенту об отказе в обслуживании, открытии счета, либо в случае наличия ранее разорванного договора с данным предпринимателем. Если физическое лицо-предприниматель занесен в список организаций и физических лиц, которых подозревают в терроризме либо экстремизме, банк с минимальной долей вероятности примет решение в пользу клиента о начале обслуживания. Отказ в открытии счета либо прекращение обслуживания может возникнуть в том случае, если соответствующий орган, занимающийся борьбой с финансированием терроризма, решит заморозить деньги либо другое имущество подозреваемого лица.

Как видите, несмотря на то, что законодательство не наделяет банки правом отказа в открытии счета, существует ряд исключений, которые могут примести к тому, что банк воспримет вас как ненадежного и рискованного клиента. Чтобы минимизировать риск отказа, старайтесь всегда предоставлять максимально точные, достоверные и актуальные данные, а в случае необходимости не поленитесь предоставить в банковское учреждение дополнительную требуемую информацию. Также постарайтесь избегать решения вопросов с сотрудниками банка в телефонном режиме, так как личное присутствие и живое общение гораздо эффективней и дает больше шансов на решение вопроса в пользу предпринимателя.

Что можно предпринять в случае отказа банка в открытии счета и обслуживании?

Если вы все же столкнулись с отказом в открытии счета в банке, вы всегда можете обратиться в другое банковское учреждение, ведь закон не обязывает физическое лицо-предпринимателя открывать счет в конкретном банке. Вы можете обратиться с заявкой, чтобы открыть счет в Ок, Альфа, Приватбанке или любом другом банковском учреждении, даже если в каком-либо из них вы получили отказ. Изучите различные предложения и условия банков, так как сегодня банки борются за клиентов предпринимателей, стараясь предложить наиболее выгодные условия обслуживания. Передовые банки предлагают инновационное интернет-обслуживание в онлайн-режиме, которое позволяет проводить все сделки и расчеты, не выходя из офиса. Также не забывайте, что в случае отказа вы всегда можете потребовать официальный запрос с указанием причин подобного решения.