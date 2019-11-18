В Харькове возле метро ограбили женщину: подозреваемый задержан

16 ноября в 22:52 в полицию обратилась 61-летняя харьковчанка. Женщина сообщила, что у выхода из станции метро «Индустриальная» на нее напал неизвестный. Злоумышленник выхватил из ее рук сумку с личными вещами, документами и деньгами и скрылся, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В совершении грабежа правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину.

У злоумышленника изъяли вещественные доказательства - сумку заявительницы.

По данному факту следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

За совершение грабежа мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.