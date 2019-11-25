В центре Харькова взорвали автомобиль: подробности от полиции

25 ноября 2019 г. 11:53
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Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в центре Харькова.

Ранее сообщалось, сегодня утром на улице Лермонтовской, 6 прогремел взрыв. Также в соцсетях сообщалось об одном пострадавшем.

По предварительной информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, при взрыве никто из людей не пострадал. По данным правоохранителей, механические повреждения получили 5 автомобилей, которые  находились в эпицентре взрыва. 

По данным полиции, злоумышленники, причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле «Opel Vectra» синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. 

Приказом начальника Главного управления ГУНП в Харьковской области по Харькову и области введена полицейская операция «Перехват».

Как рассказали в полиции, информация о происшествии поступила правоохранителям сегодня около 10:13. Заявитель сообщил, что возле дома по улице Чайковского взорвался автомобиль «Toyota Camry».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники ГСЧС.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

 

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