В центре Харькова взорвали автомобиль: подробности от полиции

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в центре Харькова.

Ранее сообщалось, сегодня утром на улице Лермонтовской, 6 прогремел взрыв. Также в соцсетях сообщалось об одном пострадавшем.

По предварительной информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, при взрыве никто из людей не пострадал. По данным правоохранителей, механические повреждения получили 5 автомобилей, которые находились в эпицентре взрыва.

По данным полиции, злоумышленники, причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле «Opel Vectra» синего цвета с государственными знаками европейской регистрации.

Приказом начальника Главного управления ГУНП в Харьковской области по Харькову и области введена полицейская операция «Перехват».

Как рассказали в полиции, информация о происшествии поступила правоохранителям сегодня около 10:13. Заявитель сообщил, что возле дома по улице Чайковского взорвался автомобиль «Toyota Camry».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники ГСЧС.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.