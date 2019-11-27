Еда, которая не доходила до тарелок осужденных: руководители колоний реализовывали мясо и рыбу

По документам мясом и рыбой смаковали осужденные, а на самом деле двое руководителей государственных исправительных колоний перепродавали продукты по цене ниже рыночной местным предпринимателям, а те в свою очередь реализовывали их по завышенной цене. По такой уголовной схеме, которую раскрыла прокуратура области совместно с СБУ и Государственным бюро расследований - по предварительным данным, государственная казна понесла убытки на более чем полмиллиона гривен. Это кадры задержания двух руководителей государственных исправительных колоний и предпринимателя при попытке реализации очередной партии продуктов.

Сергей Шевцов, заместитель прокурора Харьковской области

Вилучені під час обшуків за місцем розташування вказаних установ та місцем мешкання посадовців фінансово бухгалтерські документи, щодо реалізації вказаної продукції та постачання її в вказані установи, сума збитків встановлюється вона може коливатися.

Более полумиллиона гривен, это только по предварительным выводам из изъятых документов, а вот эти деньги были найдены отдельно в кабинетах чиновников и в их домах, сумма сейчас устанавливается, рассказывает заместитель прокурора Харьковской области Сергей Шевцов.

Сергей Шевцов, заместитель прокурора Харьковской области

На сьогоднішній день слідчим шляхом перевіряється отримання вказаних грошей, вказаної готівки і буде надана належна правова оцінка їх набуття.

Уже завтра следственным судьей будет избираться мера пресечения трем задержанным. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей. Если вину задержанных докажут в суде им грозит провести за решеткой от трех до семи лет. Сейчас проверяются причастность к указанной преступной схеме должностных лиц других колоний Харьковщины.