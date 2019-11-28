В Техасе произошел взрыв на нефтехимическом заводе

28 ноября 2019 г. 11:35
Источник: 112.UA
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В американском Техасе произошло два взрыва на нефтехимическом заводе, после чего там возник пожар. Об этом сообщает Beaumont Enterprise.

Местные власти объявили принудительную эвакуацию из ближайших городов, которые находятся в радиусе 6 км. По данным издания, всего эвакуируют около 60 тыс. людей. 

Спасатели до сих пор пытаются потушить пламя на заводе. Пока информации о причинах взрывов нет. 

Отмечается, что площадь завода составляет около 88,22 га. Там перерабатывают нефтехимические вещества, которые используются для изготовления синтетического каучука и смол.

 

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