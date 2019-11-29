На Харьковщине СБУ блокировала переправку нелегалов в Россию

29 ноября 2019 г. 12:40

Служба безопасности Украины блокировала на Харьковщине переправки нелегалов в Россию, к которому причастны пограничники и таможенники.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальную переправку житель Харьковщины. 

Он подыскивал клиентов среди жителей Ближнего Востока, которые нелегально находились на территории Украины с нарушением права миграционного законодательства и стремились попасть в РФ. 

Как установлено, пересечение украинской границы нелегалами обеспечивали чиновники.

За «вознаграждение» от 500 до 800 долларов США организатор перевозил нелегалов в собственном авто, спрятав под товарами и вещами. 

Также задокументировано, что злоумышленник, по договоренности с работниками пограничной службы ФСБ РФ, наладил контрабандные поставки товаров из России в Украину, пересекая границу по несколько раз на неделю.

Правоохранители задержали злоумышленника при пересечении пункта пропуска «Гоптовка». 

В автомобиле задержанного правоохранители обнаружили нелегала, деньги за его перевозку в сумме 500 долларов США, товары, посылки и российские рубли.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

 

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