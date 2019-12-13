В Германии произошел взрыв в многоэтажном доме, есть жертвы

В жилом доме в центральной Германии сегодня утром произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 25 получили ранения разной степени тяжести.
По информации медиагруппы RND, взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме произошел в городе Бланкенбург в земле Саксония-Анхальт.
На месте происшествия работают 160 человек, задействованы медицинские вертолеты.
Здание полностью эвакуировано.
Сообщается, что эвакуирован также расположенный по соседству детский сад.
"Нельзя исключать, что число пострадавших увеличится", - отметили в местной полиции.
Что привело к взрыву, пока не сообщается.
В правоохранительных органах создан оперативный штаб по установлению причин инцидента.