В Германии произошел взрыв в многоэтажном доме, есть жертвы

13 декабря 2019 г. 13:00
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В жилом доме в центральной Германии сегодня утром произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 25 получили ранения разной степени тяжести.

По информации медиагруппы RND, взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме произошел в городе Бланкенбург в земле Саксония-Анхальт.

На месте происшествия работают 160 человек, задействованы медицинские вертолеты.

Здание полностью эвакуировано.

Сообщается, что эвакуирован также расположенный по соседству детский сад.

"Нельзя исключать, что число пострадавших увеличится", - отметили в местной полиции.

Что привело к взрыву, пока не сообщается.

В правоохранительных органах создан оперативный штаб по установлению причин инцидента. 

 

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