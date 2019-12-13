Харьковчанка Алена Мусиенко нуждается в помощи!

Харьковчанке Алене Мусиенко врачи поставили диагноз "рак молочной железы" 4 года назад. Первое лечение в Харькове было неудачным, и недавно произошел рецидив.

Алена обратилась к киевским медикам. Теперь каждую неделю она ездит на химиотерапию в столицу. Позади уже 14 сеансов и многочисленные обследования. Однако лечение необходимо продолжать. Каждый месяц на это уходят десятки тысяч гривен. Некоторые препараты приходится заказывать за границей. Для семьи эти суммы космические.

Алена хочет жить, мечтает увидеть большой концерт 19-летней дочери-пианистки и дождаться внуков.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват (гривна): 5168 7422 2826 3160

Мусієнко Олена Петрівна

Карта Приват (доллар): 5168 7427 1925 8976

(Musiienko Olena)

Карта Приват (евро): 5168 7427 1926 4164

(Musiienko Olena)