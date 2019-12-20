Возле харьковской больницы автомобиль заблокировал выезд "скорой"

Возле харьковской больницы сегодня утром автомобиль скорой помощи не смог выехать с больничного двора из-за заблокировавшего выезд автомобиля.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Автомобиль КИА заблокировал выезд реанимационной бригады со двора 27 больницы», - говорится в сообщении медиков в Фейсбук.
По словам врача, водитель подошел к машине ЭМП и ударил женщину-врача дверью.
Кроме того, как рассказали медики, затем еще одна машина - TOYOTA белого цвета - окончательно перекрыла въезд и выезд в больницу.
При этом водитель автомобиля сообщила медикам, что она тоже врач.
«Машину удалось разблокировать через 15 минут. К счастью, в это время не было вызовов», - отметили медики.
Подробности инцидента выясняются.