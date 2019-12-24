Новогодний стол: что из продуктов пользуется наибольшим спросом, и какие угощения на праздник будут готовить харьковчане

Мякоть - 120 гривень, яблочко - 120 гривень, пашинка - 100 гривень, ребро - 95 гривень

Наибольшим спросом среди покупателей среди мясного ассортимента, рассказывает продавщица Елена, сегодня пользуется свиная ножка и голень. Их харьковчане покупают для одного из основных блюд новогоднего стола - студня. Чуть меньше покупают для горячего.

Цены, уверяют продавцы - расти не будут, ведь и сейчас люди просят сбросить пару гривен.

Елена, продавец мяса

На Новий рік беруть отбивну саме більше сейчас і немножко - ошеек з подгорком. На буженіну, на шашличок, гаряче, по-французьки мясо, отбивнушка… Дуже велике предложеніє, кроме ринка очєнь много мясних магазінов, цени рості не будуть

Холодец, оливье есть, сельдь под шубой и винегрет покупательница Светлана хотела бы приготовить на Новый год. Женщина пришла за продуктами, однако, говорит, цены в этом кусаются даже на рынках. В этом году семья сможет потратить на празднование максимум тысячу гривен

Светлана, покупательница

Все дорогое и Новый год - будем вспоминать, как мы в прошлом году праздновали: было оливье более доступно, в этом году слишком дорого… У меня дети, внуки приедут - хотелось бы и их побаловать чем-то вкусным

Но есть на рынке и те, кто считает, что на новогоднем столе экономить нельзя. И что все должно быть вкусным и праздничным. Они активно закупают продукты для салатов и других блюд.

Любовь, покупательница

Ну, списков, знаете, сколько - только начало. Вот сегодня полторы тысячи, а потом еще дальше ... не всё же сразу, зелень, допустим, попозже покупать будем, рыбу сейчас берем, цены, более- менее, дешевле

Евгений, покупатель

Подорожание – оно, естественно, будет все равно - рано или поздно… У меня пенсия полторы тысячи минималка и, конечно, приходится так

Цены на картофель на рынках колеблются на уровне 12 гривен за килограмм - все зависит от сорта, говорят продавцы. Стоимость моркови - около 8-ми, лук продают по 10. Продавщица Надежда жалуется, что предновогоднего ажиотажа пока нет. Люди покупают овощи слабо и в малом количестве.

Надежда, продавщица овощей

Один огурчик, 2 помидорчика, 1 перчик. Да, покупка очень слабая… Спрашивают и уходят. Кто спрашивает, кто берет, кто не берет… Всё хорошее и всё дорогое

Не отстают и цены на фрукты. За килограмм хурмы надо выложить около 30 гривен, лимоны отдают за 45. Больше всего различаются цены на мандарины - их сейчас берут активно. Выбор новогодних фруктов впечатляет. Самые вкусные, говорит продавец Михаил - из Турции. Цены - от 20 за кило до 35-ти.

Это Абхазия, то Турция. Килограммчик - да ... 24 гривны

Также много средств из кошелька займет нарезка на стол. За килограмм сыра просят от ста гривен, за сливочное масло - от тридцати до почти двухсот, колбасы - чуть больше сотни. Десяток куриных яиц продают преимущественно по 15 гривен.