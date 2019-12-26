Дело о теракте возле Дворца спорта: приговор огласят 28 декабря

На 28 декабря назначили оглашение приговора во Фрунзенском районном суде в резонансном деле о кровавом теракте, который произошел во время патриотического шествия у Дворца спорта в Харькове в феврале 2015-го.

Сегодня завершились дебаты по делу.

Прокуратура попросила назначить максимальную меру наказания всем обвиняемым - пожизненное заключение.

Однако, учитывая, что их внесли в списки на обмен, попросили изменить меру пресечения.

Вместо содержания под стражей - отпустить под личное обязательство.

Потерпевшие и их представители согласились с обвинением только в части приговора, но выступили против изменения меры пресечения.

Обвиняемые и их адвокаты настаивали на полном оправдании.