На Донбассе количество обстрелов за сутки возросло до 17, один военный ранен

27 декабря 2019 г. 11:05

26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в утренней сводке штаба ООС.

По состоянию на 07:00 27 декабря 2019 зафиксировано 9 обстрелов наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно:

рядом с Невельским, два раза неподалеку от Красногоровки, у населенного пункта Васильевка,  рядом с Авдеевкой, два раза - вблизи Старогнатовки, в районе населенного пункта Водяное и неподалеку от Лебединского.

8 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:

рядом с Южным, также - в районе населенного пункта Новгородское, неподалеку от Крымского и вблизи Троицкого, у Старого Айдара и рядом с Майским, а также в районе населенного пункта Шумы и неподалеку Орехово.

Как сообщается, вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово.

Потерь с нашей стороны нет, отметили в штабе ООС.

 

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