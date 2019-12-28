В Лозовой разбили мемориальную доску советскому маршалу

28 декабря 2019 г. 13:53
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В Лозовой неизвестные разбили мемориальную доску советскому военачальнику и государственному деятелю, маршалу Родиону Малиновскому, установленную возле городского дворца культуры.

Об этом сообщили местные СМИ.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об инциденте поступила в полицию 24 декабря.

Сообщалось о том, что неизвестный 22 декабря повредил мемориальную доску маршалу Родиону Малиновскому.

Указанный факт был зарегистрирован правоохранителями в журнале Единого учета происшествий и сообщений.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

 

Видео: 

У Лозовій невідомий розбив меморіальну дошку маршалу Родіону Малиновському

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