В Лозовой разбили мемориальную доску советскому маршалу

В Лозовой неизвестные разбили мемориальную доску советскому военачальнику и государственному деятелю, маршалу Родиону Малиновскому, установленную возле городского дворца культуры.

Об этом сообщили местные СМИ.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об инциденте поступила в полицию 24 декабря.

Сообщалось о том, что неизвестный 22 декабря повредил мемориальную доску маршалу Родиону Малиновскому.

Указанный факт был зарегистрирован правоохранителями в журнале Единого учета происшествий и сообщений.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.