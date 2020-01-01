На Салтовке сгорел автомобиль возле многоэтажки

01 января 2020 г. 10:35
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На Салтовке вблизи жилой многоэтажки 1 января под утро вспыхнул внедорожник.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 5:03 спасателям поступила информация о пожаре на ул. Бучмы, 8, где горел внедорожник «Hyundai Tucson».

На момент прибытия пожарных автомобиль почти полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составляла около 4 кв.м.

Как отмечается, других автомобилей рядом с горевшим не было.

Пожарные локализовали огонь уже в 05:10, ликвидировали в 5:24.

Причину возникновения возгорания устанавливают.

 

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