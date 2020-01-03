"Заминирование" сервисного центра мобильной связи в Харькове: полиция разоблачила лжеминера

Ранее сообщалось о том, что в помещении офиса компании мобильной связи по улице Кооперативной из –за сообщения неизвестного о заминировании искали взрывчатку.

Полиция разоблачила злоумышленника, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Им оказался 19-летний харьковчанин. Парень объяснил свои действия тем, что обиделся на работников компании.

Как рассказали в полиции, сообщение поступило на официальный сайт компании 2 января около 14:50.

В ходе проверки правоохранители осмотрели 250 кв. метров помещения и 50 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 2 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ в ходе осмотра обнаружено не было.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.