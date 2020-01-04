На Харьковщине у мужчины нашли похищенную технику и каннабис

04 января 2020 г. 10:30
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Как сообщили в отделе коммуниккации ГУ НП в Харьковской области, полицейские в течение суток задержали за совершение кражи, о которой сообщил в полицию 3 января около 9:50 житель города Изюма, 32-летнего мужчину - жителя Дергачевского района области.

В ходе осмотра по месту жительства правонарушителя работники полиции изъяли похищенный мобильный телефон, зарядное устройство и телевизор заявителя.

Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли 8 бумажных свертков с сухим измельченным веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис.

Его происхождение и цель хранения выясняется.

Следователем Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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