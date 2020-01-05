Развлекалась в ночном клубе: полиция нашла пропавшую в Харькове 13-летнюю девочку

Полицейские разыскали несовершеннолетнюю девушку, пропавшую накануне в Новобаварском районе Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 января 2020 в 21:31 в полицию поступило сообщение от 36-летней харьковчанки о пропаже ее 13-летней дочери.

Заявительница рассказала, что около 16:30 девушка ушла гулять, а через 2 часа позвонила матери и рассказала, что встречалась с подругами и уже едет домой.

Однако дома в тот день девушка так и не появилась.

Мать также утверждала, что ее дочь ни разу раньше самовольно не уходила из дома.

На следующий день сотрудники ювенальной превенции разыскали девушку у одной из ее подруг. Как выяснилось, разыскиваемая вместе с подругами развлекалась в одном из клубов Золочевского района.

Там они провели всю ночь. Никаких противоправных действий в их отношении совершено не было.

Работники полиции провели с девушкой профилактическую беседу и вернули ее родителям.