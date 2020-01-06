На Харьковщине за неделю в огне погибли 8 человек - ГСЧС

На Харьковщине в течение недели, с 30 декабря 2019 года по 6 января 2020, спасатели ликвидировали 74 пожара, во время которых 27 человек были спасены и эвакуированы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение указанного периода спасатели 161 раз выезжали по сигналу «Тревога».

Из них 74 выезда были на ликвидацию пожаров и возгораний, 26 выездов - для оказания помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 4 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 4 - на дежурство, 53 - другие выезды.

На пожарах бойцам ГСЧС удалось спасти от огня 3 человек и эвакуировать 24.

Однако, как отмечается, в результате пожаров все же погибли 8 человек.

Также пиротехники ГСЧС обезвредили 9 обнаруженных боеприпасов, из которых - 8 артснарядов и 1 минометная мина.