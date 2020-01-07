На прощании с Сулеймани в Иране в давке погибли 40 человек, похороны отложили

По меньшей мере 40 человек погибли в давке, возникшей во время церемонии похорон иранского генерала Касема Сулеймани в его родном городе Керман.

Об этом сообщает местное агентство Fars со ссылкой на главу Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

По его словам, еще 213 человек, присутствовавших на церемонии, получили ранения. Отмечается, что из-за большого количества участников прощальной церемонии похороны Сулеймани решили перенести. Точное время объявят позже.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Как сообщалось, в Багдаде в ночь на 3 января в результате авиаудара США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Вашингтон объяснил это американцам угрозой, которую представлял Сулеймани. Тегеран пообещал ответить США на убийство.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ударить по 52 объектам Ирана в случае нападения на американцев. Иран же объявил, что больше не считает себя обязанным в полной мере соблюдать Общий всеобъемлющий план действий.