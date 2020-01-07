Харьковчанка шьет мешочки для спасения животных от лесных пожаров в Австралии

07 января 2020 г. 16:05
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Харьковчанка Юлия Иваненко шьет мешочки и одеяла, чтобы спасти из пожара австралийских животных. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как известно, лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года.

Согласно последним данным, в огне погибли 24 человека, а также, по меньшей мере, 350 коал.

Как поясняет харьковчанка, мешочки должны состоять из двух частей - внешней и внутренней. На каждую внешнюю просят делать три внутренние для того, чтобы их можно было вынуть и постирать.

Свою посылку Юлия планирует отправить в эту пятницу.

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