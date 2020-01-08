В Песочине у нарушителя правил дорожного движения обнаружили наркотики в машине

Сегодня днем, 8 января, на посту полиции "Песочин" у водителя автомобиля, который нарушил правила дорожного движения, патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Патрульные остановили автомобиль "ЗАЗ", водитель которого начал двигался на запрещающий сигнал светофора.
Во время общения с правоохранителями водитель заметно нервничал.
При проверке автомобиля полицейские применили служебную собаку, которая своим поведением указала на багажник, где патрульные обнаружили пластиковую бутылку с неизвестным веществом, похожим на наркотическое.
Также, во время общения с самим водителем правоохранители обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения.
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.
На водителя патрульные составили два административных материалы по ст. 130 КУоАП и ч.2 ст. 122 КУоАП.