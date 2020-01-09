Авиакатастрофа в Иране: СНБО назвал изучаемые версии

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета МАУ Boeing 737 в Иране. Об этом сообщил в четверг, 9 января, секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Цензор.нет, сообщает главред издания Юрий Бутусов в Facebook.
Так, изучаются следующие версии:
- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;
- столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;
- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
По его словам, сейчас проходят совещания с компетентными органами Ирана и дипломатические переговоры.
Как сообщили в МВД, украинская сторона проверит, соблюдались ли нормы безопасности на разбившемся самолете.
Отмечается, что украинские правоохранительные и компетентные органы после согласования иранской стороной готовы присоединиться к расследованию причин авиакатастрофы "в случае, если иранская сторона допустит следователей и экспертов к обломкам самолета".
В правительственную группу вошли следователи Нацполиции и эксперты-криминалисты МВД.
Как известно, в Иран отправилась группа украинских экспертов из 45 человек.
Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.