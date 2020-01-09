Авиакатастрофа в Иране: СНБО назвал изучаемые версии

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета МАУ Boeing 737 в Иране. Об этом сообщил в четверг, 9 января, секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Цензор.нет, сообщает главред издания Юрий Бутусов в Facebook.

Так, изучаются следующие версии:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

- столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

По его словам, сейчас проходят совещания с компетентными органами Ирана и дипломатические переговоры.

Как сообщили в МВД, украинская сторона проверит, соблюдались ли нормы безопасности на разбившемся самолете.

Отмечается, что украинские правоохранительные и компетентные органы после согласования иранской стороной готовы присоединиться к расследованию причин авиакатастрофы "в случае, если иранская сторона допустит следователей и экспертов к обломкам самолета".

В правительственную группу вошли следователи Нацполиции и эксперты-криминалисты МВД.

Как известно, в Иран отправилась группа украинских экспертов из 45 человек.

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.