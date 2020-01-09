Авиакатастрофа в Иране: пилот МАУ рассказал, как его внезапно сняли со смертельного рейса

Пилот МАУ, который должен был лететь в Тегеран смертельным рейсом PS752, чудом избежал трагической судьбы. В последний момент экипажи заменили, его поставили на другой рейс - в Лондон.

Об этом сам пилот по имени Артем рассказал в комментарии журналистам «Вікна-Новини».

"Я должен был лететь рейс вместо Хоменко... Мне изменили рейс на Лондон", - сказал он.

По словам летчика, в последний раз экипаж смертельного рейса он видел прямо перед вылетом. Его коллеги выглядели обеспокоенными.

"Мы сидели за соседними столиками на брифинге. Они были очень озабочены, видимо, они знали, было предчувствие какое-то... Я пожелал им хорошего рейса. Так же и они мне", - добавил он.

Как сообщалось, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.