На Салтовке загорелся автомобиль на парковке (видео)

10 января 2020 г. 15:35
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На Салтовке сегодня днем, 10 января, загорелся автомобиль на парковке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 января в 12:50 спасателям поступила информация о пожаре в автомобиле на парковке на проспекте Юбилейном, 1-а в Московском районе города.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек автомобиля «Мercedes ВЕNZ E-200» 2000 года выпуска.

Площадь пожара составляла около 2 кв.м.

До прибытия пожарных с огнем пытались справиться другие водители с помощью огнетушителей.

Благодаря их действиям огонь не распространился на всю площадь авто.

Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС потушили пламя в 13:12 с помощью пены.

Причина возникновения пожара выясняется.

Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.

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