Офис президента опубликовал фото фрагментов сбитого в Иране самолета со следами пробоин

Офис президента опубликовал фото фрагментов сбитого самолета МАУ со следами пробоин.

Как отмечается, оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины, созданный по поручению Президента Владимира Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний МАУ в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию.

В ОП отмечают, что политическая часть работы в расследовании завершена.

"На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры ", - говорится в сообщении Офиса Президента.

Кроме того, сообщается, что в субботу, 11 января, Президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации с сбиванием самолета МАУ в Тегеране.

По данным ОП, видеообращение состоится после консультаций Главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с Президентом Исламской Республики Иран Хасан Рухани, который запланирован на 17:00 в субботу.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Сегодня, 11 января, Иран официально признал, что украинский самолет был случайно сбит ракетой. Эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ. Там утверждают, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора", а виновных обещают привлечь к ответственности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на полном признании вины Ирана за сбитие самолета МАУ, проведении расследования и возвращении тел погибших. Глава государства подчеркнул, что кроме того, официальный Киев ожидает от властей Ирана выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.