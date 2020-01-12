Во время пожара в гаражном кооперативе на Салтовке погиб мужчина: подробности от ГСЧС

Пожар, произошедший сегодня, 12 января, в гаражном кооперативе на Салтовке, унес человеческую жизнь.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, 12 января в 09:51 спасателям поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе "Авто 19" на Салтовском шоссе, 161.

К месту вызова были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем полностью были охвачены 4 бокса, в трех из которых находились автомобили.

Кроме того, огонь распространялся на другие гаражные боксы, расположенные в ряд.

Спасатели успели выкатить из них 5 автомобилей, не дав пламени повредить их. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В 10:24 пожар был локализован, а в 11:10 полностью ликвидирован.

В одном из боксов, именно там, где произошел пожар, у сгоревшей машины Opel Kadet спасатели обнаружили тело мужчины 1958 года рождения.

Все обстоятельства пожара и гибели человека устанавливаются.

Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на другие гаражные боксы в которых находились автомобили.