На Гоптовке у мужчины и женщины нашли спрятанные наркотики

В пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине на выходных таможенники выявили два случая попытки перевозки наркотических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Так, в отделе таможенного оформления при оформлении документов правоохранители обратили внимание на молодого парня, который заметно нервничал.

Увидев это, таможенники решили его проверить более детально с помощью служебной собаки, которая и обнаружила в нижнем белье мужчины спрятанную металлическую капсулу с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом 7,46 граммов.

Во втором случае наркотические вещества были выявлены у женщины.

Как отметили в пресс-службе таможни, психолог по образованию и мать троих детей, которые были вместе с ней в автомобиле, также выдала себя нервным поведением, что и послужило основанием для проведения более детального таможенного контроля в отношении нее.

При осмотре вещей женщины служебная собака нашла металлическую коробочку с таким же веществом весом около двух граммов в женских перчатках в дамской сумочке.

На нарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.