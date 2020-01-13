Чемпионат Европы 2020: кто сыграет в финальной части®

До главного события европейского футбольного мира осталось всего полгода. Юбилейный 60-й чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля.

В настоящий момент в финальную часть турнира квалифицировались двадцать команд. Шансы стать чемпионами Европы уже получили:

Австрия;

Англия;

Бельгия;

Германия;

Дания;

Испания;

Италия;

Нидерланды;

Польша;

Португалия;

Россия;

Турция;

Украина;

Уэльс;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Чехия;

Швейцария;

Швеция.

Однако пока сыграны не все отборочные матчи. Еще четыре участника чемпионата Европы 2020 определятся весной, когда пройдут последние игры плей-офф. Путевки на ЧЕ могут получить сборные Словакии, Норвегии, Румынии, Шотландии, Ирландии, Беларуси, Грузии, Боснии и Герцеговины, Исландии, Венгрии, Северной Македонии, Израиля, Косово, Северной Ирландии, Болгарии и Сербии.

До весны сборные не будут играть, но футбольных матчей сегодня предостаточно в национальных первенствах и клубных турнирах, так что болельщики не заскучают.

ЧЕ-2020 станет 16-м турниром в истории европейского чемпионата, который стал впервые проводиться в 1960 году. А значит, на сегодня мы имеем 15 победителей, которыми в разные годы становились разные национальные команды.

Примечательно, что первый финал чемпионата Европы разыграли между собой сборные СССР и Югославии. Команда Советского Союза тогда одолела югославов в дополнительное время со счетом 2-1 и стала чемпионом.

Самыми титулованными сборными чемпионатов Европы по футболу являются испанская и немецкая национальные команды — на счету каждой из них по три чемпионских титула. Им уступает французская сборная с двумя победами — в 1984 и 2000 годах. По одной победе на счету СССР, Италии, Чехословакии, Нидерландов, Дании, Греции и Португалии.

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