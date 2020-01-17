На Клочковской во время пожара в подвале многоэтажки погиб мужчина

17 января 2020 г. 10:37

16 января в 18:09 спасателям поступила информация о пожаре в подвале 16-ти этажного жилого на Клочковской, 197-б в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

При проведении разведки спасатели установили, что горел разный хлам на площади 7 кв.м.

В очаге пожара находились двое мужчин, один из которых погиб еще до прибытия помощи.

Другой пострадавший был в сознании, но тоже получил отравление угарным газом. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой помощи.

Спасенным оказался 34-летний уроженец Донецкой области. Его госпитализировали в 4-ю больницу Харькова.

Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители.

В 18:35 пожарные локализовали огонь, в 19:19 полностью его ликвидировали.

По предварительным данным ГСЧС, причиной возникновения возгорания стала неосторожность при курении.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.