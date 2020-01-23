В Австралии разбился самолет, тушивший пожары: трое погибших

23 января 2020 г. 10:12
Источник: Левый берег
47 просмотров

В Австралии во время тушения лесных пожаров разбился самолет. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Пожарная служба заявила, что потеряла связь с самолетом C-130 Hercules около 14:00 среды по местному времени.

"Похоже, в результате аварии в районе Сноуи Монаро выживших нет", - заявила глава юго-восточного штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.

Напомним, лесные пожары начались на востоке Австралии в октябре. За последние месяцы выгорело около пяти миллионов гектаров леса, погибли, по меньшей мере, 24 человека, а также более миллиарда животных.

В нескольких засушливых районах Австралии после пожаров прошли дожди.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.