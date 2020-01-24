В Лозовой насмерть сбит пешеход

24 января 2020 г. 10:18
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23 января в 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Лозовая на улице Павлоградский на пешеходном переходе легковушка сбила мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099», житель Донецкой области, совершил наезд на 66-летнего жителя города Лозовая. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

 

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