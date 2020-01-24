На Гоптовке таможенник попался на взятке

В пункте пропуска «Гоптовка» правоохранители задержали на вымогательстве и получении неправомерной выгоды одного из инспекторов отдела таможенного оформления.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, гражданин Украины, который неоднократно пересекал государственную границу с продуктами питания, конфетами и консервами через пункт пропуска «Гоптовка», обратился в правоохранительные органы с заявлением о систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды сотрудниками данного таможенного поста.

В ходе досудебного расследования установлено, что инспектор таможенного поста требовал у мужчины за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу деньги в размере 4 тысяч гривен, которые в дальнейшем и получил.

Инспектора таможенного поста задержали.

Во время личного обыска у инспектора обнаружили и изъяли деньги, которые были получены от заявителя, а также другие денежные средства на общую сумму более 7 тысяч гривен.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Санкция ч.3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.